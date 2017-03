BHS boys track team takes 1st at Cardinal Relays

The Berwick High School boys track team took first place in the Cardinal Relays at E.D. White Friday. The girls placed eighth out of nine teams.

Girls

400 dash: 5, Madi Billiot 1:06

100 hurdles: 5, Madi Billiot 20.20

4x100 relay: 6, 57.92, Alira Clark, Megan Soleau, Brianna Davis, Sheldriana Clark

4x400 relay: 6, 5:05.71, Madi Billiot, Gracie Bazarre, Katelyn Baudoin, Brooke Voison

Pole vault: 4, Megan Soleau, 7’6”; 6, Brooke Voison, 6’6”

Shot put: 5, Tia Whitehead 25’ 10.5”

Discus: 4, Macy Wiggins 83’1”

Javelin: 6, Kameron Davis 94’1”

Boys

100 dash: 3, Kenan Jones 11.28

200 dash: 2, Larenz Clark 22.60; 4, Donte Short 24.14

800 run: 4, Hector Plata 2:18.55; 6, Daniel Seymour 2:19.68

1600 run: 2, Ian Valdez 4:52.86; 6, Kyle Valdez 5:10.55

3200 run: 3, Ian Valdez 10:35.83; 4, Hector Plata 11:07.84

300 hurdles: 5, Albert Bacon 51.03; 6, Caleb Perry 51.63

4x100 relay: 3, 44.32, Donte Short, Josh Jones, Keyon Singleton, Larenz Clark

4x200 relay: 1, 1:30.94, Alvin Jones, Orry Arcemont, Larenz Clark, Josh Jones

4x400 relay: 2, 3:33.20, Alvin Jones, Larenz Clark, Barrett Hover, Josh Jones

High jump: 1, Kenan Jones 6’8” (new Cardinal relay record); 2, Travis Whitehead 5’8”

Pole vault: 3, Micah Lodrigue 9’0”; 5, Angelo Spitale 7’0”

Long jump: 1, Kenan Jones 23’5” (new Cardinal and Berwick High records); 6, Keithan Clark 19’3”

Triple jump: 1, Kenan Jones 45’6”

Shot put: 1, Matthew Legendre 44’0”; 5, Alvin Robinson 36’6.5”

Discus: 1, Orry Arcemont 121’ 1”

Javelin: 1, Orry Arcemont 156’10”; 6, Blake Turner 128’10”