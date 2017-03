Berwick Junior High Panther Relays results

The Berwick Junior High School Panther Relays were held March 14.

Those placing were:

Panther Relays

Girls

1, Berwick Junior High, 162 points; 2, Morgan City Junior High, 82; 3, Patterson Junior High, 80; 6, Central Catholic Junior High, 25; 8, Immanuel Christian School, 8.

MVP Track, Kaylee Percle, BJH.

Shot Put

1, Tyanna Gregorieff, MCJH, 27’10”; 3, Gabby Wachob, BJH, 25’.5”; 5, Katie Hinkle, BJH, 24’3.5”; 6, Awayah Burden, MCJH, 22’11”.

Discus

1, Grace Campbell, BJH, 56’8”; 2, Tyanna Gregorieff, MCJH, 55’7”; 3, Sheridan Crane, PJH, 52’; 4, Marion Walicky, BJH, 51’8”; 5, Anayah Burden, MCJH, 50’3”; 6, Brianna Simon, PJH, 51’1”.

Long Jump

1, Hailey Skiles, CCJH, 13’0”; 5, Guiliana Spitale, BJH, 11’5”; 6, Anesia Malveaux, BJH, 11’3”.

Triple Jump

1, Guiliano Spitale, BJH, 24’9.25”; 4, Grace Campbell, BJH, 22’0”; 5, Trysten Tallada, MCJH, 18’9.25”; 6, Kirsten Legendre, MCJH, 17’4”.

High Jump

2, Arianna Jones, BJH, 4’3”; 3, Ashli Williams, BJH, 3’10”; 4, Trysten Tallada, MCJH, 3’2”.

4x200 Relay

1, BJH, 2:04.91; 2, PJH, 2:05.31; 3, MCJH, 2:05.83.

1600 Run

1, Kaylee Percle, BJH, 6:51; 3, Guadalupe Ramirez, MCJH, 6:58.

100 Hurdles

1, Bronwyn Colbert, BJH, 17.95; 2, Kamille Lightfoot, CCJH, 19.94; 5, Zorrie Spain, PJH, 20.59; 6, Princess Verdin, CCJH, 21.09.

100 Dash

2, Logan Gore, PJH, 14.19; 3, Hailey Skiles, CCJH, 14.39; 4, Aniyah Martin, PJH, 14.62; 5, Laila Dinger, ICS, 14.71; 6, Anesia Malveaux, BJH, 14.85.

800 Run

2, Kaylee Percle, BJH, 3:04; 3, Zorrie Spain, PJH, 3:06; 4, Reagan Lindsey, PJH, 3:10.

4x100 Relay

1, PJH, 58.75; 2, MCJH, 1:00.47; 3, BJH, 1:02.12.

400 Dash

1, Arianna Jones, BJH, 1:11.04; 2, Zorrie Spain, PJH, 1:14.28; 3, Laila Dinger, ICS, 1:15.56; 4, Evalyn Blanc, BJH, 1:16.25; 5, Reagan Lindsey, PJH, 1:20.89.

300 Hurdles

1, Madison Voisin, MCJH, 1:01.62; 2, Bronwyn Colbert, BJH, 1:01.93; 3, Karlecia Jones, BJH, 1:04.27; 4, Guadalupe Ramirez, MCJH, 1:05.68; 5, Tyrayniece Azemas, PJH, 1:14.71; 6, Ally Stansbury, PJH, 1:17.92.

200 Dash

1, Arianna Jones, BJH, 29.97; 3, Logan Gore, PJH, 30.60; 4, Lanasia Firmin, PJH, 31.65; 5, Larasia Clark, BJH, 31.99.

3200 Run

1, Guadalupe Ramirez, MCJH, 15:25; 2, Kaylee Percle, BJH, 16:00; 3, Abby Williams, BJH, 17:10; 4, Kirsten Legendre, MCJH, 18:43.

4x400 Relay

1, BJH, 5:27; 2, PJH, 5:37; 3, MCJH, 5:48.

Boys

1, BJH, 158 points; 2, PJH, 129; 4, CCJH, 43; 6, MCJH, 25; 7, ICS, 17 .

Track MVP, Darby Frickey, Berwick Jr High

Shot Put

2, Nasere Washington, PJH, 33’4.5”; 3, Timothy Soudelier, BJH, 32’1”; 6, Kaden Gil, BJH, 26’5.5”.

Discus

1, Caleb Menina, CCJH, 99’10”; 3, Nasere Washington, PJH, 83’9”; 4, Timothy Soudelier, BJH, 76’4”; 5, Kylon Garrison, BJH, 76’1”.

Long Jump

1, Louis Jones, PJH, 16’6.5”; 2, Caleb Menina, CCJH, 15’9”; 3, Nilton Barrilleaux, BJH, 15’8.5”; 4, Jose’ Rivera, PJH, 14’11”; 5, Mason Barrilleaux, BJH, 13’9.5”.

Triple Jump

1, Jose’ Rivera, PJH, 32’10”; 2, Mason Barrilleaux, BJH, 31’0”; 4, Matthew Broussard, BJH, 28’.

High Jump

1, Isiah Williams, BJH, 5’2”; 2, Milton Barrilleaux, BJH, 5’0”; 3, Jose’ Rivera, PJH, 4’6”; 4, Alyjah, Jackson, PJH, 4’2”; 5, Kenny Ta, MCJH, 4’0”; Daniel Martinez, MCJH, 4’0”.

4x200 Relay

1, PJH, 1:45.19; 2, BJH, 1:48.48; 3, MCJH, 1:58.51.

1600 Run

1, Darby Frickey, BJH, 5:23; 2, Matthew Broussard, BJH, 5:55; 4, Thane Dinger, ICS, 6:27; 5, Jordan Ribard, PJH, 6:29; 6, Luke Taylor, ICS, 6:31.

100 Hurdles

1, Jose’ Rivera, PJH, 17.85; 4, Howard Kinchen, CCJH, 18.84; 5, Mark Hilliard, PJH, 19.74; 6, Caleb O’con, CCJH, 20.06.

100 Dash

1, Brandon Boutte, PJH, 12.19; 3, Chase Washington, PJH, 12.41; 4, Justice Perou, MCJH, 12.69; 5, Brett Bearb, BJH, 12.90.

800 Run

1, Darby Frickey, BJH, 2:28; 4, Blayne Jones, BJH, 2:46; 5, Luke Tayloe, ICS, 2:59; 6, Dymari Thompson, PJH, 3:00.

4x100 Relay

1, PJH, 51.60; 2, BJH, 55.17; 3, CCJH, 55.42; 4, MCJH, 57.60.

400 Dash

1, Caleb Menina, CCJH, 59.84; 2, Isiah Williams, BJH, 1:00.89; 4, Hugh Hamer, CCJH, 1:04.09; 5, Louis Jones, PJH, 1:04.63.

300 Hurdles

1, Mason Barrilleaux, BJH, 53.22; 2, Nasere Washington, PJH, 54.53; 4, Devin Isaacs, BJH, 56.91; 5, Alijah Jackson, PJH, 57.19; 6, Daniel Martinez, MCJH, 1:00.71.

200 Dash

2, Brandon Boutte, PJH, 26.81; 3, Brett Bearb, BJH, 27.68; 6, Dakhari Clark, BJH, 29.34.

3200 Run

1, Darby Frickey, BJH, 11:56; 2, Matthew Broussard, BJH, 13:34; 3, Kason Simoneaux, ICS, 15:01; 4, Grayson Rink, ICS, 15:28; 5, Christopher Harris, PJH, 15:36; 6, Lane Gaudet, MCJH, 18:42.

4x400 Relay

1, BJH, 4:25; 2, PJH, 5:06; 3, MCJH, 5:29.