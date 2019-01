Young Memorial offering English Language Acquisition classes

Are you interested in becoming a citizen or learning English as a second language? South Louisiana Community College’s Young Memorial WorkReady U Program offers free English Language Acquisition and citizenship day and night classes at 900 Youngs Road, Morgan City. Registration is every Monday at 8 a.m. and 5 p.m. Night classes are also held at J. S. Aucoin Elementary, 739 Julia St., Amelia. Amelia registration is every Tuesday at 5 p.m. Arrive promptly and plan to stay three hours for testing. Applicants must be at least 18 years old and provide a valid state or federal picture ID. Call 985-380-5872 or 985-631-2464 for more information.

¿Estás interesado en ser ciudadano ó aprender inglés como segunda lengua? SLCC, el programa WorkReady U de Young Memorial ofrece clases nocturnas gratuitas de Adquisición del Idioma inglés y de Ciudadanía en 900 Youngs Road, Morgan City. Las registraciones son todos los Lunes a las 8am y 5pm. Las clases nocturnas también se ofrecen en J. S. Aucoin Elementary, 739 Julia St., Amelia. Las registraciones en Amelia son cada Martes a las 5PM. Llegue puntualmente y planee permanecer 3 horas para las pruebas. Los solicitantes deben tener por lo menos 18 años de edad y proporcionar una identificación válida del estado ó federal con fotografia. Llame 985-380-5872 o 985-631-2464 para más información.