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Wheel House for Nov. 11

Mon, 11/11/2019 - 10:08am

SENIOR CITIZENS
Annual Thanksgiving Dinner at Mt. Pilgrim Baptist Church, 113 Federal Ave., Morgan City, at noon Thursday, Nov. 21. Dine-in only. Free and senior citizens invited.

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