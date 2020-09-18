UPDATED 4 P.M.: Tropical storm warning from Texas to Morgan City
TROPICAL STORM BETA FORECAST/ADVISORY NUMBER 13
NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL AL222020
2100 UTC SUN SEP 20 2020
CHANGES IN WATCHES AND WARNINGS WITH THIS ADVISORY...
NONE.
SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT...
A STORM SURGE WARNING IS IN EFFECT FOR...
* PORT ARANSAS...TEXAS TO ROCKEFELLER WILDLIFE REFUGE LOUISIANA...
INCLUDING COPANO BAY...ARANSAS BAY...SAN ANTONIO BAY...MATAGORDA
BAY...GALVESTON BAY...SABINE LAKE...AND LAKE CALCASIEU
A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR...
* PORT ARANSAS TEXAS TO MORGAN CITY LOUISIANA
A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR...
* BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS TEXAS
A STORM SURGE WARNING MEANS THERE IS A DANGER OF LIFE-THREATENING
INUNDATION...FROM RISING WATER MOVING INLAND FROM THE COASTLINE...
DURING THE NEXT 36 HOURS IN THE INDICATED LOCATIONS. FOR A DEPICTION
OF AREAS AT RISK...PLEASE SEE THE NATIONAL WEATHER SERVICE STORM
SURGE WATCH/WARNING GRAPHIC...AVAILABLE AT HURRICANES.GOV. THIS IS
A LIFE-THREATENING SITUATION. PERSONS LOCATED WITHIN THESE AREAS
SHOULD TAKE ALL NECESSARY ACTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY FROM
RISING WATER AND THE POTENTIAL FOR OTHER DANGEROUS CONDITIONS.
PROMPTLY FOLLOW EVACUATION AND OTHER INSTRUCTIONS FROM LOCAL
OFFICIALS.
A TROPICAL STORM WARNING MEANS THAT TROPICAL STORM CONDITIONS ARE
EXPECTED SOMEWHERE WITHIN THE WARNING AREA...IN THIS CASE WITHIN THE
NEXT 24 HOURS.
A TROPICAL STORM WATCH MEANS THAT TROPICAL STORM CONDITIONS ARE
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA...IN THIS CASE WITHIN THE NEXT 24
HOURS.
TROPICAL STORM CENTER LOCATED NEAR 27.7N 94.0W AT 20/2100Z
POSITION ACCURATE WITHIN 20 NM
PRESENT MOVEMENT TOWARD THE WEST-NORTHWEST OR 295 DEGREES AT 5 KT
ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE 996 MB
MAX SUSTAINED WINDS 50 KT WITH GUSTS TO 60 KT.
50 KT....... 70NE 0SE 0SW 0NW.
34 KT.......170NE 30SE 40SW 140NW.
12 FT SEAS.. 90NE 60SE 180SW 180NW.
WINDS AND SEAS VARY GREATLY IN EACH QUADRANT. RADII IN NAUTICAL
MILES ARE THE LARGEST RADII EXPECTED ANYWHERE IN THAT QUADRANT.
REPEAT...CENTER LOCATED NEAR 27.7N 94.0W AT 20/2100Z
AT 20/1800Z CENTER WAS LOCATED NEAR 27.6N 93.7W
FORECAST VALID 21/0600Z 28.1N 95.0W
MAX WIND 50 KT...GUSTS 60 KT.
50 KT... 70NE 0SE 0SW 20NW.
34 KT...140NE 30SE 40SW 120NW.
FORECAST VALID 21/1800Z 28.6N 96.1W
MAX WIND 50 KT...GUSTS 60 KT.
50 KT... 60NE 0SE 0SW 20NW.
34 KT...130NE 40SE 40SW 90NW.
FORECAST VALID 22/0600Z 29.0N 96.7W...INLAND
MAX WIND 45 KT...GUSTS 55 KT.
34 KT...110NE 40SE 40SW 50NW.
FORECAST VALID 22/1800Z 29.4N 96.4W...INLAND
MAX WIND 40 KT...GUSTS 50 KT.
34 KT... 80NE 40SE 40SW 20NW.
FORECAST VALID 23/0600Z 29.7N 95.7W...INLAND
MAX WIND 35 KT...GUSTS 45 KT.
34 KT... 40NE 50SE 50SW 0NW.
FORECAST VALID 23/1800Z 30.0N 94.7W...INLAND
MAX WIND 30 KT...GUSTS 40 KT.
EXTENDED OUTLOOK. NOTE...ERRORS FOR TRACK HAVE AVERAGED NEAR 150 NM
ON DAY 4 AND 175 NM ON DAY 5...AND FOR INTENSITY NEAR 15 KT EACH DAY
OUTLOOK VALID 24/1800Z 32.0N 91.8W...POST-TROP/INLAND
MAX WIND 20 KT...GUSTS 30 KT.
OUTLOOK VALID 25/1800Z 34.4N 89.5W...POST-TROP/INLAND
MAX WIND 20 KT...GUSTS 30 KT.
REQUEST FOR 3 HOURLY SHIP REPORTS WITHIN 300 MILES OF 27.7N 94.0W
INTERMEDIATE PUBLIC ADVISORY...WTNT32 KNHC/MIATCPAT2...AT 21/0000Z
NEXT ADVISORY AT 21/0300Z
$$
FORECASTER STEWART